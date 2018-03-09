|Крымчанам грозит тюрьма из-за путинских выборов, озвучены подробности
|09.03.2018 11:42
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Украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, предупредили об ответственности за участие в российских выборах, сообщает со ссылкой на .
Прокуратура Автономной Республики Крым напомнила украинцам, что участие в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму влечет за собой ответственность по статье “государственная измена” Уголовного кодекса Украины.
Об этом заявил заместитель прокурора АРК Александр .
“Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление”, – напомнил .
В прокуратуре говорят, что гражданам за участие в организации и проведении выборов в Крыму также грозит уголовная ответственность. Их могут обвинить в захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее прокуратура Крыма обратилась к жителям полуострова с призывом не принимать участие в организации выборов президента .
Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тыс. членов избирательных комиссий, которые отвечают за организацию российских выборов на оккупированном полуострове.
Отметим, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – как раз в годовщину аннексии Крыма.