Cитуация в Сирии настолько запутана, что люди не могут отличить правду от вымысла, заявил прежний генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен. Расмуссен отметил, что возникающий альянс между РФ, Ираном и Турцией меняет баланс сил на Ближнем Востоке Фото: ЕРА "Вне зависимости от того, правдоподобна эта история (о гибели в Сирии россиян из ЧВК "Вагнер". – ) или нет, Россия с самого начала не должна была вмешиваться в войну в Сирии. Я не думаю, что стоит ожидать резкой реакции со стороны международного сообщества, поскольку ситуация в этой стране настолько запутана, что люди не могут отличить правду от вымысла. Россия может действительно продолжать защищать режим Асада (президента Сирии Башара Асада. – )", – отметил он.По мнению Расмуссена, еще одной ключевой проблемой в Сирии и на Ближнем Востоке является возникающий альянс между РФ, Ираном и Турцией, что действительно меняет баланс сил в регионе.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.11 декабря 2017 года Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил ему, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что сил расмуссен года Теги: мир