"Этот человек не спустилась с небес. Он известен как сигаретный митрополит России"

Симеонов прокомментировал жесткое заявление патриарха Кирилла, который заявил ранее о своем разочаровании новыми интерпретациями событий, связанных с освобождением Болгарии от османского ига во второй половине XIX века.

"Этот человек не спустилась с небес, не вышла из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд долларов безакцизным сигарет. На 14 млрд долларов этот хитрец ввоз безакцизным сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. и этот человек имеет дерзость говорить о правосудии. Представьте себе, что патриарх Неофит поедет к Путину и начнет пояснюв ты, кто такие Кирилл и Мефодий " , - заявил Симеонов.

Валерий Симеонов. Фото: rus.bg

"Второразрядную агент советского КГБ будет нам рассказывать, что правильно, а что нет. Так не получится" , - сказал болгарский вице-премьер.

Ранее, глава Русской православной церкви выразил недовольство речью президента Болгарии Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения от османского ига.

По мнению Кирилла, Радева недостаточно подчеркнул роль России в победе над Османской империей. В своей речи Радева выразил благодарность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в российской армии, которая освобождала Болгарию: россиянам, румынам, финнам, украинском, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам. Многие болгар считали тон высказываний патриарха неприемлемым.

Напомним, что Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха Русской православной церкви Кирилла в эфире болгарского национального телевидения.