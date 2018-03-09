Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча запланирована на май нынешнего года, сообщает .

«Он (президент Трамп — ред.) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем все санкции и максимальное давление сохранится», — сказала Сандерс.

Ранее о готовности Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном сообщал американский телеканал CNN.

Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира