Порошенко анонсировал десятилетие укрепления статуса украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать приказ о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка.

"Хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу приказ о разработке, вероятно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка…. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые", - сообщил П.Порошенко на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что в последнее время в его адрес поступили обращения от граждан, в том числе "от очень важных персон", с призывом объявить 2018 год годом украинского языка. Но, по мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

Президент также напомнил, что накануне Шевченковских дней Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному закону языковой закон 2012 года. "Конституционный суд лишь выписал свидетельство о смерти этого преступного акта, де-факто же конец его наступил несколько лет назад", - отметил П.Порошенко.

По словам президента, за то время, пока закон находился в Конституционном суде, в Украине осовременили языковое законодательство.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что новый закон "Об образовании" улучшил условия для освоения государственного языка представителями национальных меньшинств. При этом он подчеркнул, что Украина готова прислушаться к европейским партнерам в вопросе использования родного языка нацменьшинств.

"Твердо отстаивая свою позицию в диалоге с соседями, мы должны слышать мнение наших международных партнеров, Венецианской комиссии и, что главное, - самих меньшинств внутри страны. Мы открыты для честного разговора, для диалога и правильно: если мы избрали европейский путь…, то и действовать должны по-европейски и прислушаться к голосу европейских структур", - сказал глава государства.