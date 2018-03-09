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Три покоління: Оля Полякова зняла маму й доньок у новому кліпі (ВІДЕО)
09.03.2018 11:48
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Напередодні 8 березня зірка анонсувала, а в міжнародний день жінок і презентувала новий трек та відео на пісню "Мама".

Композицію Суперблондинка присвятила своїй мамі, звернувшись до неї за порадою, - йдеться у описі відео в Інстаграмі.

Так, повідомляють шанувальникам, Оля Полякова може бути "домашньою і затишною". Вперше Оля Полякова покаже відео, в якому знялися всі три покоління жінок сім'ї співачки. Робота вийшла дуже ніжною і зворушливою.


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