|
Расмуссен: Единственная сила на Земле, которая может справиться с ролью мирового полицейского, - это США
|
09.03.2018 11:50
|
Россия не может быть "мировым полицейским", так как не пользуется
доверием в мире, а у Китая нет ни глобального влияния, ни доверия,
считает прежний генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен.
Расмуссен: Если вы посмотрите на существующие альтернативы, вы сами
придете к тому, что стоит назначить на эту должность США Фото: EPA
"Единственная сила на Земле, которая по степени глобального влияния
может справиться с ролью мирового полицейского, – это США. Более
того, если вы посмотрите на существующие альтернативы, вы сами
придете к тому, что стоит назначить на эту должность США", –
отметил он.По мнению Расмуссена, Россия не может быть "мировым
полицейским", так как не пользуется доверием в мире."Китай? У
Китая нет ни глобального влияния, ни доверия, а ООН, например,
неэффективна", – сказал прежний генсек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира