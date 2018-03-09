Россия не может быть "мировым полицейским", так как не пользуется доверием в мире, а у Китая нет ни глобального влияния, ни доверия, считает прежний генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен. Расмуссен: Если вы посмотрите на существующие альтернативы, вы сами придете к тому, что стоит назначить на эту должность США Фото: EPA "Единственная сила на Земле, которая по степени глобального влияния может справиться с ролью мирового полицейского, – это США. Более того, если вы посмотрите на существующие альтернативы, вы сами придете к тому, что стоит назначить на эту должность США", – отметил он.По мнению Расмуссена, Россия не может быть "мировым полицейским", так как не пользуется доверием в мире."Китай? У Китая нет ни глобального влияния, ни доверия, а ООН, например, неэффективна", – сказал прежний генсек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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