Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы ​​на Сицилии и отправился на Донбасс и к западному и южному побережью Крыма

Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы на Сицилии и отправился на Донбасс, где пролетел вдоль линии разграничения. В ходе полета он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км в граничит с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России - сообщает "Интерфакс-Украина " со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Затем он в течение нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма. В районе Севастополя самолет приблизился к берегу на расстояние около 30 км, в районе Алупки - на 34 км.