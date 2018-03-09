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Американский самолет провел разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыму
09.03.2018 11:50
Американский самолет провел разведку близко зоны проведения АТО и Крыму
Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы ​​на Сицилии и отправился на Донбасс и к западному и южному побережью Крыма
8 марта разведывательный самолет ВВС США провел очередной мониторинговый полет близко Крыма и зоны АТО.
Американский самолет провел разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыму Фото: Думская

Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы на Сицилии и отправился на Донбасс, где пролетел вдоль линии разграничения. В ходе полета он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км в граничит с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России -  сообщает "Интерфакс-Украина " со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Затем он в течение нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма. В районе Севастополя самолет приблизился к берегу на расстояние около 30 км, в районе Алупки - на 34 км.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 6 берзня провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом пенсий.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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