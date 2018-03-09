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В Киеве на акции против застройки избили нардепа Левченко
09.03.2018 11:58
Внефракционного народного депутата Юрия Левченко госпитализировали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Левченко подозрение на химический ожог Фото: Юрій Левченко / Facebok По его словам, Левченко избили на улице Половецкой, где они "вместе с общиной" находились с 3.30 утра, "чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки".Депутата до потери сознания избили "наемники Кличко" и "вплотную несколько раз в глаза баллоном набрызгали, что у него теперь подозрение на ожог", сообщил Кутняк. Нардеп госпитализирован.
https://www.facebook.com/s.kutniak/posts/1585303431565270

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