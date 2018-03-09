Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко

Утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, - сообщает "Информатор" с места события.

Около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко, - информирует Общественное .

Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Напомним, что на 9 марта "Движение новых сил" анонсировал антиолигархическую акцию, на которую призвали прийти людей, имеющих зарегистрированное оружие.