|В Киеве сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции
|09.03.2018 11:58
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Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тараса ШевченкоВ центре Киева участники акции прорвались внутрь парка Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэта, полиция не успела вмешаться.
Фото: Інформатор
Утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, - сообщает "Информатор" с места события.
Около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко, - информирует Общественное .
Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.
Напомним, что на 9 марта "Движение новых сил" анонсировал антиолигархическую акцию, на которую призвали прийти людей, имеющих зарегистрированное оружие.
Отметим, что сегодня исполняется 204 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. В связи с этим в столице временно отменяют остановки общественного транспорта и перекрывают ряд улиц.