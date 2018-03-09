Погода, Новости, загрузка...
В Киеве сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции
09.03.2018 11:58
В Киеве сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции
Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко
В центре Киева участники акции прорвались внутрь парка Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэта, полиция не успела вмешаться.
В Киеве сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции Фото: Інформатор

Утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия, - сообщает "Информатор" с места события.

Около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко, - информирует Общественное .

Периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Напомним, что на 9 марта "Движение новых сил" анонсировал антиолигархическую акцию, на которую призвали прийти людей, имеющих зарегистрированное оружие.

Отметим, что сегодня исполняется 204 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. В связи с этим в столице временно отменяют остановки общественного транспорта и перекрывают ряд улиц.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить