Ранее Минторговли США провело исследование поставок стали и алюминия из зарубежных стран и пришло к выводу, что нынешнее положение «ставит под угрозу национальную безопасность» страны.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на сталь и 10-процентной — на алюминий для всех стран-экспортеров, кроме Канады и Мексики. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме, информирует svodka.net.

Как отмечается, тарифы временно не распространяются на Канаду и Мексику, поскольку Вашингтон ведет с ними переговоры о пересмотре условий соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA). По словам Трампа, в случае успешного проведения переговоров США откажутся от введения пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики.

Остальные страны-экспортеры Трамп обвинил в демпинге и указал на подрыв американской промышленности. «Нынешний уровень импорта алюминия и стали в США имеет потенциальную угрозу для нашей национальной безопасности», — заявил Трамп.

Он отметил, что готов облегчить тарифы на сталь и алюминий странам, которые «справедливо относятся к торговле». Кроме того, Вашингтон планирует учитывать военное партнерство при корректировки тарифов.

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По словам Трампа, пошлины не будут распространяться на материалы, произведенные в США. «Не хотите платить налог — переносите свое производство в США, и налога не будет», — добавил Трамп.

Предполагается, что таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней после оглашения.

Ранее Минторговли США провело исследование поставок стали и алюминия из зарубежных стран и пришло к выводу, что нынешнее положение «ставит под угрозу национальную безопасность» страны. Для решения проблемы министерство предложило Трампу протекционистские меры по введению пошлин для стран-экспортеров стали и алюминия.

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