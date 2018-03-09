В ближайшие дни в Украине удержится стабильная погода, температура воздуха будет крутиться близко нуля.

Об этом на своей странице в написала синоптик Наталья Диденко, передает .

При этом в южных областях, а также в Крыму ожидается +14 градусов.

А на западе будет около +4… +7 градусов.

"Но в общем и ночью, и днем ​​все примерно одинаково: небольшие "минусы" переходить в малые "плюсы", периодические осадки, туман, морось, гололед", - отметила синоптик.

Так, 8 марта, в Украине ожидаются туманы, дождь и мокрый снег выпадут на северо-востоке, затронет еще Киевскую и Черкасскую области и .

"9-10 марта в Шевченковские дни, Украина пройдет атмосферный фронт скандинавского циклона. Поэтому дождь и мокрый снег в течение пятницы-субботы идти постепенно с запада на восток", - добавила Диденко.

В 8 марта будет больше облачная погода, чем с осадками (скорее, ночью и утром), то вероятно, но несущественное. Днем в пятницу ожидается +1… +2 градуса.

"9-10 марта в столице удержится влажная погода, вечером 9-го и ночью 10-го осадков больше. А вот днем ​​10-го марта даже прояснит. Температура воздуха повысится, днем ​​9-10 марта - до +3… +5 градусов", - добавила синоптик.















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