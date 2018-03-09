|Задержание Рубана: боевики уже вступились за соратника Медведчука
|09.03.2018 12:05
|
Свое недовольство задержанием руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана высказывают террористы «ДНР».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. «У «ДНРовцев» уже закипело. Безлер и Кофман вступились за «самого честного офицера». Значит, точно за дело взяли», — написал он.
Так, прежний атаман боевиков «ДНР» Игорь Безлер «Бес» раскритиковал задержание Рубана, назвав это «подставой СБУ».
А Кофман назвал задержанного «единственным достойным офицером Украины».
Поделитесь статьей с друзьями