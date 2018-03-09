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Задержание Рубана: боевики уже вступились за соратника Медведчука
09.03.2018 12:05
Задержание Рубана: боевики уже вступились за соратника Медведчука

Свое недовольство задержанием руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана высказывают террористы «ДНР».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. «У «ДНРовцев» уже закипело. Безлер и Кофман вступились за «самого честного офицера». Значит, точно за дело взяли», — написал он.

Так, прежний атаман боевиков «ДНР» Игорь Безлер «Бес» раскритиковал задержание Рубана, назвав это «подставой СБУ».

А Кофман назвал задержанного «единственным достойным офицером Украины».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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