Смертник взорвал себя близко места, где проходили мероприятия по
случаю очередной годовщины убийства лидера Партии исламского
единства Абдулы Али Мазари. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Кабуле произошел очередной теракт Фото: ЕРА
Смертник взорвал себя близко места, где проходили мероприятия по
случаю очередной годовщины убийства лидера Партии исламского
единства Абдулы Али Мазари. В торжестве участвовали
высокопоставленные чиновники.В министерстве внутренних дел
Афганистана сообщили изданию о 22 раненых в результате
атаки.Источники Tolo News заявили о 10
погибших.Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
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