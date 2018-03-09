Смертник взорвал себя близко места, где проходили мероприятия по случаю очередной годовщины убийства лидера Партии исламского единства Абдулы Али Мазари. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кабуле произошел очередной теракт Фото: ЕРА Смертник взорвал себя близко места, где проходили мероприятия по случаю очередной годовщины убийства лидера Партии исламского единства Абдулы Али Мазари. В торжестве участвовали высокопоставленные чиновники.В министерстве внутренних дел Афганистана сообщили изданию о 22 раненых в результате атаки.Источники Tolo News заявили о 10 погибших.Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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