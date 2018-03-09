"Слишком мало, чтобы наверстать то, что в результате колониальной политики потеряла украинский язык"

"Ко мне в последнее время много раз обращались с предложением объявить 2019 годом украинского языка ... Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому года - мало. А что в следующем году? О украинский мы забудем?", - заявил глава государства 9 марта во время торжеств по случаю вручения премии им. Тараса Шевченко.

"В ближайшее время я подпишу приказ о разработке 10-летней программы укоренение и укрепление государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми - подчеркиваю, необратимыми ", - заявил он.

"Бороться за украинский - значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти. Это значит покупать украиноязычные книги, платить за украиноязычные газеты, отдавать предпочтение русскоязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем ... Вместе с тем должен заботиться и о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки ", - добавил Порошенко.

Также президент отметил, что к украинскому языку имеет "прийти и овладеть" каждый гражданин Украины.

"Каждый должен пройти свой путь к языку, как, например, 20 лет назад сделал это я. Я украинский - сознательный выбор вернуться к языку, сделанный уже в зрелом возрасте", - отметил президент.