СБУ задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Один из бывших главарей «ДНР» Игорь Безлер («Бес») неожиданно вступился за задержанного СБУ украинского переговорщика Владимира Рубана, информирует svodka.net.

Так, по его словам, на Рубана давно «точили зуб».

«Рубан и Ковальчук — единственные, с кем можно было иметь дело по обмену. Все остальные — «обменщики» от кошелька», — говорися в его обращении на странице жены в «ВКонтакте».

При этом Безлер утверждает, что Рубану «подложили» найденый у него запас оружия.

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8 марта СБУ в зоне АТО на Донбассе в четверг, 8 марта, задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Ранее, 27 февраля, СБУ задержала Рубана при пересечении линии разграничения. Спеслужбы объяснили, почему задержали руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус».

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