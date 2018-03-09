Россия совершенствует свои войска, использует больше добровольцев, усиливает группировку на западной территории, увеличивает боеготовность и получает дорогой военный опыт в Украине и в Сирии

Россия может обогнать силы США в Европе по военной мощи к 2025 году, считает командующий силами США и объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Об этом он заявил в Конгрессе США, пишет издание DefenseOne, информирует svodka.net.

По оценке генерала, Россия продолжает развивать ключевые военные технологии и не замедляется в этом движении в попытках дестабилизировать Запад.

«С учетом их модернизации и темпов, с которыми она осуществляется, нам придется поддерживать нашу модернизацию на таком уровне, чтобы сохранить превосходство в тех областях, в которых мы сейчас доминируем», — заявил Скапарротти. В противном случае НАТО и США уступят России по всем позициям, например, к 2025 году, предупредил он.

В феврале Европейское командование ВС США попросило выделить 6,5 миллиарда долларов на ключевую программу в регионе — «Инициативу по сдерживанию», которая сводится к укреплению и расширению воздушной, морской и сухопутной группировки в Европе. Это на 2 миллиарда долларов больше, чем военные просили годом ранее.

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По словам Скапарротти, финансирование в том числе потребуется на усовершенствование компьютерных систем и программ для контроля и управления группировкой, на новые разведывательные технологии, высокоточные снаряды и на объединенную систему противоракетной и противовоздушной обороны.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин говорил о новых образцах стратегического оружия. В частности, он заявил, что в России создали крылатую ракету с ядерной силовой установкой, у которой неограниченный радиус действия, непредсказуемая траектория полета и которая будет неуязвима для систем ПРО и ПВО. После демонстрации новых ракет он сказал, что раньше «нас никто не слушал» и попросил «послушать сейчас».

В недавно выпущенном докладе стратегического исследовательского центра RAND говорится, что в Европе сокращается «некогда зияющий» разрыв между российской армией и силами НАТО в плане качества и технологий. Россия совершенствует свои войска, использует больше добровольцев, усиливает группировку на западной территории, увеличивает боеготовность и получает дорогой военный опыт в Украине и в Сирии, говорится в открытой части исследования.

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