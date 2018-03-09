Испанский футбольный клуб "Рекреативо" продают за символическую сумму в 1 евро. Это связано с неразрешимыми финансовыми проблемами и тем, что команде безотлагательно нужен новый хозяин, передает со ссылкой на .

Долги клуба составляют около 7,6 млн евро. При этом власти города Уэльва, где базируется команда уже погасили основную массу долгов. Возможным покупателем является компания Eurosamop, передают информагентства.

"Рекреативо" считают старейшим клубом Испании. В нынешнем году он должен отметить 129-летие. В сезоне 2002/2003 он выходил в конец Кубка Испании, а сейчас находится в третьем по силе розыгрыше испанского чемпионата.

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