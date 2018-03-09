Интернет-издание "Страна" опубликовало текст подозрения главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану. В документе говорится, что он планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. По данным СБУ, Рубан планировал захват Верховной Рады Фото: Serhii Stetsenko / Facebook Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.В документе говорится, что Рубан решил совершить террористический акт "с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в "Правительственном квартале"; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где действительно отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации Президента и других зданий в "Правительственном квартале" во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют."Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства", – указано в сообщении о подозрении.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.9 марта Рубану будут избирать меру пресечения в Шевченковском районом суде Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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