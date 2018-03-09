|Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
|09.03.2018 12:22
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"Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет"Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25 процентов пошлины на ввоз стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.
"Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет" , - сообщила пресс-служба Белого дома.
Трамп назвал это "вопросом национальной безопасности".
Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, который может быть продлен.
Как известно, 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, руководствуясь соображениями национальной безопасности.
В Еврокомиссии выразили надежду , что власть США все же примет во внимание, что ЕС является ключевым партнером Соединенных Штатов в сфере безопасности, и не будет вводить пошлины на сталь и алюминий с ЕС.
Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.
Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.