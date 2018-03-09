"Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет"

"Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет" , - сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп назвал это "вопросом национальной безопасности".

Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, который может быть продлен.

Как известно, 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

В Еврокомиссии выразили надежду , что власть США все же примет во внимание, что ЕС является ключевым партнером Соединенных Штатов в сфере безопасности, и не будет вводить пошлины на сталь и алюминий с ЕС.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.