В большей части все рассуждения, почему у нас #НеЕвропа сводятся к указанию во власть. Потому как «не создали, не приняли» и еще целый надобр того, что «не сделали».

Если быть честным, то стоит сначала посмотреть на себя. И начать поиск смыслов не в стандартно виноватых Президенте, КМУ и ВРУ, а в себе. Точнее, в нас.

Давай посмотрим на «Буковель». По сути, единственный украинский лыжный курорт с подготовленной инфраструктурой. На первый взгляд вполне европейского уровня. Жемчужина Карпат в лёгком близком доступе.

И вот – «длинные» мартовские выходные и последние зимние дни. И точно, последнее доступное в Украине лыжное катание. Ожидаемо громадный спрос – отели забронированы уже за месяц, плотность людей на квадратный метр максимальна.

А теперь, при чем же тут #НеЕвропа.

Начнём с «добраться». Купить билеты на поезд – невозможно. Даже на дополнительный поезд билеты выкуплены в первый час старта продаж. И, честно говоря, я не могу вспомнить подобный пример в отношении хотя какого-то европейского лыжного курорта. От Закопан до Крушовели нет проблемы добраться по железной дороге. Просто нет такой проблемы.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Но, Вы добрались. Приехали на подъёмники и тут начинается сервис. Прокат оборудования – мало, что только за наличные, мало, что документы в залог (привет прошлое), так и все это при откровенном хамстве персонала. Подход очень прост – не нравится, идите «в лес». Хозяева положения, ни дать ни взять. После того, как ̶т̶е̶б̶е̶ ̶т̶а̶к̶и̶ ̶в̶п̶а̶р̶и̶л̶и̶ ̶ получено оборудование, которое помнит ещё Великого Кобзаря и куплен ски-пас по вполне европейской цене, наступает восторг катания. Правда, недолго.

Вечернее выключение подъёмников. Когда остаются работать аж целых 4 на весь курорт. Этакое вавилонское столпотворение.

Тысячи людей загнаны в четыре прохода. С одной стороны – прекрасное отношение и забота о клиентах. С другой – просто великолепное отношение друг к другу. Давка, напор, скандалы и взаимная нелюбовь. Умноженная на вот это все – мы катаемся втроём, потому я буду ждать. И полупустые кресла подъменика на фоне тысячной давки – вот она, демонстрация нашей личной НеЕвропы. И, конечно, абсолютная критика условной власти. Что, мол, не могли заставить включить все подъёмники?

И в этот самый момент понимаешь лучше только, что причина нашей НеЕвропы в первую очередь в нас. В наше отношении друг к другу. К себе. К окружающему нас миру. И только изменение этой парадигмы приведёт к эволюции. К изменениям. и да – к качественно новой и ответственной власти и управлению страной.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира