Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.

"На получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки. Приветствую ваше решение о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2018 года. Подписанный приказ свидетельствует о том, что я его полностью поддержал", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения премии в пятницу в Киеве.

Согласно указу главы государства, премия присуждается писательнице Эмме Андиевской - за книги поэзий "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети" (укр.); художнику Павлу Макову - за творческий проект "Втрачений Рай"; публицисту Сергею Плохию - за книгу "Брама Європи"; композитору Виктории Полевой - за хоровую симфонию на канонические тексты "Світлі піснеспіви".

Кроме того, премию получили режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов – за цикл историко-документальных фильмов о Майдане 2014 года.

"Установить на 2018 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 240 тысяч гривень каждая", - говорится в указе.