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Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года
09.03.2018 12:29

Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года

Порошенко вручил Шевченковские премии лауреатам 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.

"На получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки. Приветствую ваше решение о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2018 года. Подписанный приказ свидетельствует о том, что я его полностью поддержал", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения премии в пятницу в Киеве.

Согласно указу главы государства, премия присуждается писательнице Эмме Андиевской - за книги поэзий "Щодення: перископи", "Маратонський біг", "Шухлядні краєвиди", "Бездзиґарний час", "Міста-валети" (укр.); художнику Павлу Макову - за творческий проект "Втрачений Рай"; публицисту Сергею Плохию - за книгу "Брама Європи"; композитору Виктории Полевой - за хоровую симфонию на канонические тексты "Світлі піснеспіви".

Кроме того, премию получили режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов – за цикл историко-документальных фильмов о Майдане 2014 года.

"Установить на 2018 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 240 тысяч гривень каждая", - говорится в указе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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