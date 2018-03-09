Шевченковский районный суд Киева начал избирать меру пресечения
главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану 9 марта в 11.30. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Рубана задержали 8
марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области Фото:
Володимир Рубан / Facebook По ее словам, 9 марта Рубану будут
избирать меру пресечения в Шевченковском районом суде Киева.Как
заявили в пресс-службе суда "Радіо Свобода", заседание назначено на
11.30.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам
генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.По информации газеты "Факты", сотрудники
СБУ обыскали квартиру жены Рубана.9 марта в СБУ сообщили, что
Рубан находится в СИЗО в Мариуполе. По данным источника
"Украинской правды", главе "Офицерского корпуса" объявили о
подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт).
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