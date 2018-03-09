Шевченковский районный суд Киева начал избирать меру пресечения главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану 9 марта в 11.30. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области Фото: Володимир Рубан / Facebook По ее словам, 9 марта Рубану будут избирать меру пресечения в Шевченковском районом суде Киева.Как заявили в пресс-службе суда "Радіо Свобода", заседание назначено на 11.30.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.9 марта в СБУ сообщили, что Рубан находится в СИЗО в Мариуполе. По данным источника "Украинской правды", главе "Офицерского корпуса" объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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