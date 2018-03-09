|Ким Чен Ын готов расстаться с ядерным оружием и встретиться с Трампом
|09.03.2018 12:35
|
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов отказаться от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок.
Об этом заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, сообщает ТАСС.
«Я сказал президенту [США Дональду] Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — заявил Чон.
При этом Ким Чен Ын согласился встретиться с американским лидером «как можно скорее». В ответ Трамп заявил, что проведет переговоры с главой КНДР до мая текущего года. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Поделитесь статьей с друзьями