Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов отказаться от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок.

Об этом заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, сообщает ТАСС.

«Я сказал президенту [США Дональду] Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — заявил Чон.

При этом Ким Чен Ын согласился встретиться с американским лидером «как можно скорее». В ответ Трамп заявил, что проведет переговоры с главой КНДР до мая текущего года. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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