пропагандистская машина Кремля постарается наилучшим образом, чтобы страны, в которых наше информационное присутствие ничтожно и никчемно, буквально кипели в котле вбросов.

Об этом на своей странице в ФБ написал Александр Коваленко, известный под псевдонимом Злой одессит, информирует svodka.net.

Покушение в Великобритании на полковника ГРУ в отставке Сергея Скрипаля, отнюдь не являющееся чем-то из ряда вон выходящего, а лишь одним “из”, натолкнуло на беспокойную мысль о том, что ФСБ аналогичную операцию может провести и против одного, очень одиозного политического деятеля связанного с Украиной. Да, я имею ввиду именно – Михаила Саакашвили.

Уверен, для многих такое предположение, может быть, сродни шоковой терапии, каковыми были и мои статьи трехлетней давности о том, что Саакашвили будет в прямой конфронтации с Порошенко и даже начнет собирать митинги. А потому, без высасывания целыми конвалютами валидола рассудим по ситуации и трезво.

На сегодняшний день Саакашвили не является для украинцев той политической силой, за которой пойдет большинство или даже десятая часть большинства. Он растерял политический вес на ухабах украинского политического бездорожья и на сегодняшний день больше является символом неистового противостояния против… против только, что связано с действующей властью.

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Тем не менее, не будучи безусловным лидером, он является символом этого самого противостояния в режиме “один против всех” и после неоднократных и неловких попыток действующей власти избавиться от скандального грузина, лишь подтвердил свой статус персоны нон грата.

И вот теперь, следим за руками. Что дает физическое устранение Саакашвили? Дестабилизацию общественно политической обстановки в Украине? Легко! Ведь в первую же очередь все подозрения падут на действующую власть и если раньше сторонники реформатора собирались в количестве пары тысяч человек, то в такой ситуации может заполниться и Майдан, даже теми, кто не симпатизировал реформатору из Грузии ни дня.

Карт-бланш политикам, оппонирующим власти и имеющим не менее одиозный статус? Безусловно, это будет бонус и в первую очередь тому, кто после совместных шуточек с Путиным над президентом Грузии, резко стал его боевым другом/подругой.

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Дискредитация Украины на международной арене? Безусловно, и пропагандистская машина Кремля постарается наилучшим образом, чтобы страны, в которых наше информационное присутствие ничтожно и никчемно (а это практически весь ареал ЕСА), буквально кипели в котле вбросов.

Что же, это как минимум три фактора, играющих на руку Кремля в случае физического устранения Саакашвили. И все они бьют в первую же очередь по Украине. Остается лишь открытым вопрос, когда такое может произойти?

Если данная акция и будет воплощена в жизнь, то лишь в случае крайней необходимости, для дестабилизации обстановки в Украине. Дестабилизация же выгодна в случае полного краха внутри самой РФ, отвлечение внимание на проблемы соседа, а так же осуществления очередного гибридного сценария. При этом последний вариант куда более настоящий, нежели прочие.

Разумеется, это все мысли “на тему”. Но это отнюдь не значит, что даже будучи в благополучной Европе, кое-кому не следует оглядываться и смело попивать кофе в кафе. Печальный опыт многих — тому доказательство.

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