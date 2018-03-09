Боль в горле - неприятность, с которой время от времени сталкивается каждый. Однако этот факт вовсе не означает, что каждый раз вам необходимо мучиться и терпеть дискомфорт. Иногда больное горло может предупреждать о серьезных заболеваниях.

Главное, не прозевать этот момент, передает со ссылкой на .

Если у вас болит горло прямо сейчас и вы все еще не знаете что делать, читайте ТОП-7 советов по борьбе с этим неприятным недугом.

1. Прополощите горло солёной водой

Иногда бабушкины советы очень могут пригодиться. Этот случай именно такой. Как доказало исследование 2016 года, селевой раствор снижает активность микробов, а так же ускоряет заживление ранок и уменьшает воспаление. В итоге, боль становиться гораздо меньшей. Для того, чтобы приготовить раствор, необходимо развести 1 чайную ложку соли в стакане тёплой воды и полоскать раз в час, пока не уйдут неприятные симптомы.

2. Пейте куриный бульон

Очень важно в период болезни увлажнять раздраженную слизислую. Поэтому не позволяйте горлу пересыхать.

Лучше только эту задачу выполнит куриный бульон. Кроме того, что он отличный увлажнитель для горла, также у него мощный противовоспалительный эффект.

3. Побольше теплого чая

Очень важно во время болезни согревать горло теплым чаем. Необходимо проследить за тем, чтобы он был именно теплым, а не горячим!

Хорошей идеей будет добавить в чай мед. Он оказывает противовоспалительное и смягчающее воздействие на глотку, помогая в том числе устранить першение и кашель.

Также отличным помошником по борьбе с болью в горле станет ромашковый чай. Он увлажняет, уменьшает воспаление и отёчность, а ещё обладает антиоксидантными свойствами, то есть ускоряет восстановление тканей.

4. Контролируйте влажность воздуха в помещении

Сухой воздух - лишний раздражитель для переживающей не лучшие времена носоглотки. Оптимальный уровень влажности в квартире — 40–60%.

5. Попытайтесь съесть что-то холодное

Попробуйте поесть мороженого или выпить немного холодного сока. Из-за холода сосуды начинают сужаться, благодаря этому снижается отечность, замедляется развитие воспалительного процесса и уменьшаются болевые ощущения.

6.Пососите леденец или карамель

Благодаря им у вас усилится слюноотделение, а это значит, что слизистая увлажнится. Можно использовать специальные аптечные леденцы от боли: они содержат добавки, смягчающие горло или отвлекающие от неприятных ощущений.

7. Пользуйтесь аптечными спреями и таблетками

Многие медицинские препараты созданы умышленно для уменьшения дискомфорта во время простуды.

Но никогда не забывайте что у этих препаратов есть противопоказания, следовательно выбирать их лучше после консультации с медиком.

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