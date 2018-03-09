8 марта в столице и регионах Украины прошли марши, посвященные Международному дню борьбы за права женщин. Нападения на активистов 8 марта должны быть расследованы – Amnesty International Украина Фото: amnesty.org.ua В организации заявили о необходимости провести безотлагательное, эффективное и беспристрастное расследование сообщений о нападениях."Мы очень обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.В четверг, 8 марта, в нескольких украинских городах прошли акции в поддержку борьбы за права женщин и гендерное равенство. Известно о нападении на участников таких акций в Киеве, Ужгороде, Львове и Мариуполе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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