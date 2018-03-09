8 марта в столице и регионах Украины прошли марши, посвященные
Международному дню борьбы за права женщин. Нападения на
активистов 8 марта должны быть
расследованы – Amnesty International Украина Фото:
amnesty.org.ua В организации заявили о необходимости провести
безотлагательное, эффективное и беспристрастное расследование
сообщений о нападениях."Мы очень обеспокоены открытой агрессией
против участников публичных акций за права женщин, а еще больше
неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить
безопасность и правопорядок во время мирных собраний.
Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о
нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к
ответственности", – заявила директор Amnesty International
Украина Оксана Покальчук.В четверг, 8 марта, в нескольких
украинских городах прошли акции в поддержку борьбы за права женщин
и гендерное равенство. Известно о нападении на участников таких
акций в Киеве, Ужгороде, Львове и Мариуполе.
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