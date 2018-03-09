Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет

В зал суда Рубана завели около 12:00, - сообщает корреспондент Украинской правды с места происшествия.

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.

Фото: Украинская правда

Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.