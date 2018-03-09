|Рубленая привезли в суд для избрания меры пресечения, - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
|09.03.2018 12:38
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Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нетРуководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.
Фото: українська правда
В зал суда Рубана завели около 12:00, - сообщает корреспондент Украинской правды с места происшествия.
Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.
Фото: Украинская правда
Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие.Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.
Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую в пьятницю9 марта сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.