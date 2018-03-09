По состоянию на 12.20 по Киеву 9 марта биткоин торгуется по $8680.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Биткоин
продолжает падать в цене Фото: ЕРА По состоянию на 12.20 по Киеву
биткоин торгуется по $8680.Максимальная стоимость биткоина
была зафиксирована в средине декабря прошлого года – она
составила $19 783. После этого валюта начала
дешеветь.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют,
самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum
(эфириум).
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