Рубану избирают меру пресечения

Шевченковский райсуд Киева в пятницу избирает меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время в суде зачитывается текст подозрения.

"Рубана … подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства", - зачитал текст сообщения о подозрении судья.

Согласно документу, В.Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту подозрения, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное набег на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".

По информации СМИ, В.Рубану было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).