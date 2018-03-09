



Напередодні на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра відвертого фільму про відому українську співачку Тіну Кароль, в якому зірка розповіла, зокрема, й про особисте життя - тему, яка найбільше цікавить шанувальників. Так, після смерті свого чоловіка Євгена Огіра зірка ні з ким не зустрічалась, хоч їй і приписували романи.



"Моя самотність – моє натхнення. Щастя не буває багато. Ти щасливий у професії, але нещасний у коханні. Інколи це можна об’єднати. Наразі це так. Я не драматизую. Зараз розкажу вам вірш: "Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Счастье так и не нашла". Це говорить про те, що в мій човник іноді сідають пасажири", - інтригуюче відповіла на запитання про особисте життя зірка.





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