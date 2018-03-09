Ранее Рубан предпочитал для проникновения в «ЛДНР» и назад «кабаньи тропы» в обход блокпостов

Об этом на своей странице в Фб написал Дмитрий Тымчук.

Попытка Рубана провезти с Донбасса партию оружия, пресеченная СБУ – это, непременно, маленькая победа над «пятой колонной», в данном случае – над «командой» Медведчука. Вопрос в том, для чего предназначалось это оружие и боеприпасы, и зачем Медведчук рискнул таким своим ценным кадром, как Рубан, которого он холил и лелеял с 2014 года, чтобы вывезти эту партию оружия именно сейчас, информирует svodka.net.

По данным группы ИС, ранее г-н Рубан предпочитал для проникновения в «ЛДНР» и назад «кабаньи тропы» в обход блокпостов (по ним, кстати, и таскал в Донецк некоторых наших народных депутатов, «никак не связанных с Медведчуком»). Однако в этот раз поперся через КПВВ – видно, задача была срочной. Интересно также, что со стороны боевиков Рубан прошел «контроль» на блокпостах без проблем.

Уверен, сейчас актуальны два вопроса – добиться ясности, для каких целей предназначался «груз», и сделать все возможное, чтобы Рубан вдруг «волей случая» не очутился на свободе.

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