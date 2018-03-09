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Суд избирает меру пресечения Рубану. Трансляция
09.03.2018 12:53
Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения главе "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Трансляцию заседания ведет телеканал NewsOne.   | '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } });   Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '235592'; comments.start();
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