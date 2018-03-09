|Левченко избили в Киеве: депутат пытался бросить "коктейль Молотова" на акции против застройки, - ОБНОВЛЕ
|09.03.2018 12:54
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Драка произошла на ТатаркеДепутат Верховной Рады Юрия Левченко (партия "Свобода") избили в центре Киева.
Фото: facebook.com/s.kutniak
"Только на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковское титушки по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко" , - сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в Facebook.
После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.
Фото: facebook.com/s.kutniak
Участок на улице Половецкой передали торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Но проблема в том, что сейчас там расположены гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.
Обновление: Полиция Киева прокомментировала случай, заявив, что Левченко не обращался с заявлением об избиении.
"Предварительно известно, что у гаражного кооператива произошло столкновение. Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла драка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия. с заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало ", - заявили в полиции.