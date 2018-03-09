1. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым. Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным россией Донбассом

2. Военная прокуратура Центрального региона Украины разыскивает 4266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой Украины для дальнейшего прохождения службы

3. Севастополь. Всю ночь где-то далеко слышатся звуки. Не пойму, то ли грузовые машины ездят, то ли на аэродроме что-то тягают, то ли самолёты заводят. Какой-то металлический шум. Первый раз такое слышу. Не пойму, почему НОЧЬЮ? Началось с наступлением темноты вчера вечером. Сейчас (4 утра) тоже слышно. Тем временем оккупанты продолжают военные учения

4. “В Крыму береговые войска ЧФ провели бой”. А раньше у нас проводили “Казантип”.

5. Минимум 30 украинских информационных интернет-ресурсов полностью или частично заблокированы оккупантами в Крыму. По ссылке список сайтов, к которым нет доступа, а также результаты мониторинга

6. Симферопольский автовокзал встретил новым забором.

7. В очереди я с сыном и полицайская мамашка с дочкой. Сын балуется: “ — Будешь себя плохо вести, заберёт полиция. — Не пугайте нами детей. Это создаёт плохой имидж МВД!”. Что-то ржу. Пытки подозреваемых, задержания на митингах, подбрасывание наркоты — не создаёт, а это создаёт?

8. Керченский водоканал поздравил женщин с 8 марта… отключением воды. Все по стандартам родной говени, но ватники почему-то возмущаются

9. Бабушки в кокошниках вам не нравятся? Ну вот вам дедушки к 8 марта в кокошниках из “исконно русского” Бахчисарая

10. Как-то перестал обращать внимание на двуглавых куриц и аквафреши кругом. Но сейчас в Севастополе обострение, связанное с призывом клиента “Миротворец”, некоего Валерия Медведева (прим. Медведев — “председатель комиссии по подготовке и проведению оккупендума”). Пособник оккупантов призвал ватников вывесить аквафреши на домах и балконах

11. По мнению Захаровой, обращение Собчак в посольство Украины в рф с просьбой разрешить ей посетить Крым сравнимо с историей, когда экс-президент США Джордж Буш-младший отпрашивался у госсекретаря Кондолизы Райс в туалет. Я не знаю, была ли такая история в Америке, но Захарова сравнила КРЫМ С ТУАЛЕТОМ, что очень показательно

12. Путин заявил, что “подавляющее большинство крымских татар, проживающих в Крыму, проголосовали за россию”. Это чудовищная ложь! Представители Меджлиса были у каждого участка на “референдуме”. Ходивших къырымлы пересчитали поштучно. В местах компактного проживания участки просто не открывались — Симферопольский, Бахчисарайский, Карасубазарский районы и т.д.

13. Заманивание на “выборы” путина идет с небывалой изобретательностью. “Придя на выборы президента 18 марта, каждый севастополец получит возможность навсегда остаться в истории, став участником уникального документального проекта”, — гласят объявления в Севастополе

14. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко скулит: “В Ялте по объективным и субъективным причинам будет на выборах самая низкая явка в Крыму и, как подтверждают наши источники, Сотникова хотела уволиться по собственному желанию до 18 марта, чтобы уйти от ответственности. Но в Симферополе тоже не дураки, не дали ей этого сделать”

15. Европарламент не отправит наблюдателей на “выборы” путина не только в оккупированный Крым, но и в саму россию: “Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать его или результаты, которые будут объявлены впоследствии”, — говорится в заявлении

16. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что всех причастных к проведению российских “выборов” в аннексированном Крыму ожидает режим санкций

17. Через две недели в россии состоятся “выборы”. Почему в кавычках? Простите, о каких выборах в тоталитарном государстве, где все СМИ, вся экономика, культура и образование сосредоточенны в одних руках, а точнее, в руках одной группировки, может идти речь? Но сейчас мне значительно интересней не мифические россияне, которые где-то в дебрях Саратова или Челябинска разрушают свою жизнь. Мне, если честно, до них нет никакого дела. Я их толком не знал и знать не собирался. Если бы не 2014 год. Я буду говорить о жителях Крыма. Так вот, считаю, что каждый, кто 18 марта зайдет на “избирательный участок” (проголосовать, пронаблюдать, испортить бюллетень), должен понимать несколько вещей. Во-первых, такой человек лишается морального права претендовать на гражданство Украины. Со всеми привилегиями. Такими как безвиз, критика власти и способность в последнюю секунду сбежать с тонущего Титаника. Во-вторых, он полностью отождествляет себя со всеми аморальными и преступными поступками мордора — настоящими, будущими и прошлыми. Даже с теми, в которых вы не участвовали и искренне с которыми не согласны. Своим участием в “выборах” вы лишаете себя призрачной надежды остаться в пределах современной цивилизации. Вспомните историю немцев в Судетах. Это про вас.

18. Надеюсь, он умрет раньше, чем мир.

P.S. “Человек из ментовки предупредил, что сразу после “выборов” в Севастополе ужесточится “охота на ведьм”. Предприятия заставляют подавать списки лиц, имеющих родственников на материковой части Украины и часто выезжающих на её территорию. Здравствуй, 37-ой год”.

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