Великобритания усиливает меры безопасности к приезду американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет The Daily Mail, передает со ссылкой на .

12 июля Тампа впервые за время своего президентства посетит Лондон. К предотвращению массовых акций протеста и террористических угроз привлекут военную полицию. Улицы будут патрулировать 10 тыс. правоохранителей. 40 полицейских автомобилей и мотоциклетный эскорт будут сопровождать Трампа, чтобы обезопасить от попыток убийства.

По информации издания, акции протеста против политики американского президента пройдут в центре Лондона. При этом траектория движения Трампа обходит центральную часть города.

Дональд Трамп посетит Великобританию по приглашению премьер-министра страны Терезы Мэй. Кроме переговоров с главой правительства, президент встретится с королевой Елизаветой II.

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