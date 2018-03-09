В обращении добавили, что правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях

"Мы очень обеспокоены открытой агрессией против участников общественных акций за права женщин, а еще больше - неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить безопасность и правопорядок во время мирных собраний", - заявили в организации.

В обращении добавили, что правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности.