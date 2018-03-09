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В Amnesty International обеспокоены агрессией против участников маршей зе права женщин
09.03.2018 13:02
В Amnesty International обеспокоены агрессией против участников маршей зе права женщин
В обращении добавили, что правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях
Международная правозащитная организация Amnesty International отреагировала на нападения во время Маршей за права женщин в Киеве и Ужгороде.
В Amnesty International обеспокоены агрессией против участников маршей зе права женщин Фото: Nataliya Kabatsiy / Facebook

"Мы очень обеспокоены открытой агрессией против участников общественных акций за права женщин, а еще больше - неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить безопасность и правопорядок во время мирных собраний", - заявили в организации.

В обращении добавили, что правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности.

Напомним, вчера, 8 марта, в Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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