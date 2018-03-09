Руководителю центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в пятницу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, сообщает со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса.

Издание обнародовало текст подозрения. В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана «не позднее 14 ноября 2017 года» возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

«С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правохранительных органов, убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения инфраструктуры в «правительственном квартале»; создания «состояния хаоса», дестабилизации внутренней обстановки в государстве; создания международного имиджа Украины как страны, где действительно отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных «миротворческих сил» подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», продолжить военную оккупацию Украины, то есть с целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное усложнение Рубан В.В. решил совершить террористический акт — применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный убыток и приведут к тяжелым последствиям», — говорится в тексте сообщения о подозрении.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.

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По версии следствия, Рубан подыскал минимум пятерых соучастников из числа совершенно антиукраински настроенных граждан.

Как говорится в документе, Рубан в период с 14 по 23 ноября, пребывая в «ДНР», приобрел крупнокалиберный пулемет «Утес», крупнокалиберную винтовку калибра 12,7 мм и 260 патронов к ней, четыре миномета калибра 120 мм, два ручных противотанковых гранатомета и выстрелы к ним, шесть противопехотных мин, 20 гранат и другие боеприпасы.

23 ноября 2017 года Рубан привез это оружие в «серую зону» близко железнодорожной станции «Майорская», где передал его одному из соучастников. Тот отвез их в воиснкую часть в Хмельницком для временного хранения.

6-8 марта, находясь в «ДНР», Рубан получил еще целый запас оружия — девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, 46 минометных мин калибра 120 мм, шесть противопехотных мин, шесть мин калибра 87 мм для РПГ, два противотанковых гранатомета, 60 гранат, 28 гранат ВОГ-25, миномет калибра 62 мм и боеприпасы. Их он пытался провезти через пункт пропуска «Майорское», но был задержан СБУ.

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