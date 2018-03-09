Всех желающих приглашают присоединиться к традиционному массовому восхождению на самую высокую вершину украинских Карпат - гору Говерла, что в этом году состоится 24 марта, передает со ссылкой на .

"Управление физической культуры и спорта Львовской вместе с областной федерацией спортивного туризма и туристско-альпинистским центром" Скала "приглашают всех желающих принять участие в традиционном массовом восхождении на гору Говерла "Говерляна-2018". В этом году восхождение состоится 24 марта. Такие традиционные восхождения совершаются уже более 50 лет", - говорится в публикации пресс-службы Львовской ..

Участниками могут быть все физически здоровые и активные люди в возрасте от 14 лет, которые являются сторонниками здорового образа жизни, спорта и туризма, желательно с навыками участия в зимних походах выходного дня (дети младше 14 лет - только в сопровождении взрослых).

Возглавит восхождение и прокладывать путь на вершину, осуществляя контроль за безопасностью движения, будет штурмовая группа опытных инструкторов-альпинистов. Участники подниматься на вершину каждый в своем отряде. Общее время (подъем и спуск) - около 8 часов.

Для восхождения нужно иметь теплый ветронепроницаемый костюм, куртку, шапку, рукавицы, солнцезащитные очки, теплые носки, ботинки типа "вибро" с бахилами, сменную одежду, обувь, продукты для потребления в вагоне поезда и в полевых условиях, термос с горячим чаем, сухофрукты, яблоки, лимон, сладости и т. Без необходимого снаряжения к восхождению не будут допускать.

Сбор и регистрация участников планируют провести в пятницу, 23 марта, в 21:00 в центральном зале главного железнодорожного вокзала станции Львов. Участников "Говерляны-2018" организовано на специальном поезде довезут из Львова в Ворохту и обратно.

Участие в восхождении финансируется за счет участников или организаций. Организационный взнос - 650 грн.

Поход и восхождение, в частности, будет осуществляться со стороны поселка Ворохта Ивано-Франковской области ущельем реки Прут - через Карпатский национальный природный парк и урочище "Заросляк".

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