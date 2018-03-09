|В Киеве перед приездом Порошенко протестующие прорвались к памятнику Шевченко
|09.03.2018 13:08
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Около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и устроили акцию под памятником Шевченко.
Утром 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, полиция оцепила территорию парка Шевченко, где запланированы праздничные мероприятия. На Владимирской улице протестующие прорвались внутрь оцепления в парк Шевченко, полиция не успела вмешаться, информирует svodka.net.
Участники акции планировали помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, сообщает «Громадське».
По информации телеканала, около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок и устроили акцию под памятником Шевченко.
Утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.
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С 7:00 в центре Киева перекрыты часть улиц для движения автомобилей, также отменены остановки общественного транспорта.