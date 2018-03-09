|В Берлине на ярмарке показывают виртуальный фильм о Чернобыле
|09.03.2018 13:09
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Проект разработала польская компанияНа самом туристической ярмарке мира ITB Berlin 2018 показывают виртуальный документальный фильм об украинском Чернобыль.
Фото: GETTY IMAGES
Такой проект организовала одна из туристических компаний, которая является официальным оператором путешествий в зону отчуждения.
У своего стенда компания предлагает желающим погрузиться в путешествие через специальные очки виртуальной реальности.
"Это специальный проект, который разработала польская компания. Вы можете посетить самые интересные места в Чернобыле, можете прогуляться Припятью или увидеть с высоты птичьего полета объект" Дуга ", чтобы понять насколько он большой" - рассказал BBC News Украинапредставитель компании Адам Малик.
Фото: GETTY IMAGES
По его словам, документальная лента, лежащая в основе виртуального путешествия, базируется на официальных документах, которые удалось собрать об аварии на Чернобыльской АЭС.
Туристическая ярмарка - International Travel Market (ITB) - открылся в Берлине 7 марта и продлится до 12 марта.
В нынешнем, пятьдесят первой по счету, ярмарке принимают участие около 10 000 компаний из 184 стран и регионов.
Организаторы ожидают более 100 000 посетителей.
Напомним, американский телеканал HBO во время заседания Ассоциации телевизионных критиков 26 июля сообщил, что снимет сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции .