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В Берлине на ярмарке показывают виртуальный фильм о Чернобыле
09.03.2018 13:09
В Берлине на ярмарке показывают виртуальный фильм о Чернобыле
Проект разработала польская компания
На самом туристической ярмарке мира ITB Berlin 2018 показывают виртуальный документальный фильм об украинском Чернобыль.
В Берлине на ярмарке показывают виртуальный фильм о Чернобыле Фото: GETTY IMAGES

Такой проект организовала одна из туристических компаний, которая является официальным оператором путешествий в зону отчуждения.

У своего стенда компания предлагает желающим погрузиться в путешествие через специальные очки виртуальной реальности.

"Это специальный проект, который разработала польская компания. Вы можете посетить самые интересные места в Чернобыле, можете прогуляться Припятью или увидеть с высоты птичьего полета объект" Дуга ", чтобы понять насколько он большой" - рассказал BBC News Украинапредставитель компании Адам Малик.

Фото: GETTY IMAGES

По его словам, документальная лента, лежащая в основе виртуального путешествия, базируется на официальных документах, которые удалось собрать об аварии на Чернобыльской АЭС.

Туристическая ярмарка - International Travel Market (ITB) - открылся в Берлине 7 марта и продлится до 12 марта.

В нынешнем, пятьдесят первой по счету, ярмарке принимают участие около 10 000 компаний из 184 стран и регионов.

Организаторы ожидают более 100 000 посетителей.

Напомним, американский телеканал HBO во время заседания Ассоциации телевизионных критиков 26 июля сообщил, что снимет сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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