Проект разработала польская компания

Такой проект организовала одна из туристических компаний, которая является официальным оператором путешествий в зону отчуждения.

У своего стенда компания предлагает желающим погрузиться в путешествие через специальные очки виртуальной реальности.

"Это специальный проект, который разработала польская компания. Вы можете посетить самые интересные места в Чернобыле, можете прогуляться Припятью или увидеть с высоты птичьего полета объект" Дуга ", чтобы понять насколько он большой" - рассказал BBC News Украина представитель компании Адам Малик.

Фото: GETTY IMAGES

По его словам, документальная лента, лежащая в основе виртуального путешествия, базируется на официальных документах, которые удалось собрать об аварии на Чернобыльской АЭС.

Туристическая ярмарка - International Travel Market (ITB) - открылся в Берлине 7 марта и продлится до 12 марта. В нынешнем, пятьдесят первой по счету, ярмарке принимают участие около 10 000 компаний из 184 стран и регионов. Организаторы ожидают более 100 000 посетителей.