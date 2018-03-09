Ввиду того, что все мы из страны советов в прошлом, то судьба индейцев, один из самых животрепещущих вопросов, который нас волнует. Не отрицая жутких издевательств и несправедливостей, что допускались в прошлые времена, расскажу, что имеет место сейчас.

Надо прежде только понять, что Резервация, изначально задумывалась как зарезервированное, отдельное место, где индейцы могут жить своим традиционным уставом. То есть по старинке, со своими личными законами, правосудием, не платя налоги и не подчиняясь многим законам, которые для других обязательны. То есть вот такая задуманная сегрегация на белых и индейцев. Изначально, конечно далеко не сделанная из альтруизма.

Но прошло время и ситуация кардинально поменялась. Индейцы официально уравнены в правах с белыми в 1920х годах — примерно тогда же когда женщины получили право на голосование. И любой индеец, гражданин США на сегодня. А дальше это его дело, хочет ли он раскрасится в боевые цвета и скакать на лошади в резервации, где всё по старинке, как во времена дедов или он хочет получить образование, одеть итальянский костюм, сесть в дорогую немецкую машину и работать в офисе с современным американским компьютером. Трансформация из человека былинного в человека современного, для индейцев и коренных народов США (Эскимосов, Гавайцев, Полинезийцев ) активно поддерживается материально правительством Соединённых Штатов. И не из желания убить их традиции или искоренить память о них, а потому что белые, в глубине души, осознали, что очень многое было сделано жестоко и несправедливо в прошлом и пришла пора покаяния и улаживания проблем. Потому индеец, если он даже на 1/32 индеец, имеет бесплатное высшее образование и целый ряд привилегий, льгот при людом деле. В частности, его официально возьмут на работу вперёд белого, если он имеет те же способности.

Это заложено и записано в наших законах и на любом запросе на работу тебя спрашивают если ты 1. коренной житель 2. ветеран ли ты. Это две группы, которые законно имеют привилегии.

Потому что осталось от резерваций сегодня. Молодые часто не хотят там жить, так как в миру, живут на порядки лучше, чем в резервации, где толком нет ни работы, ни современности. С другой стороны, как и между любых людей, есть продвинутые племена и вожди, например, сенека и есть упрямые идиоты. Племя сенека реально сообразило, что победить белых в войне они не могут. Белые это теперь часть жизни и соседи. И вот активно с ними торговать и иметь дело — очень даже выгодно. Потому племя сенека, получило довольно большую территорию под резервации на западе США. И там они не устроили прям сплошной неолит, как жили предки, а отдали её под парки, охотничьи заповедники, рыбные промыслы, туризм и обслуживание туризма. Т.е. ты хочешь посмотреть на бизонов — ты платишь в местной кассе, которая принадлежит всему племени, за удовольствие на день- на неделю заехать в заповедник, разбить палатку и глядеть на звёзды и бизонов. Другой заплатит серьёзно за возможность поохотится на горных козлов. Третьему нужна рыбалка знаменитой форели, которая плещется в горных реках. И всё это не облагается налогами и идёт в казну племени. Которое эти деньги использует для дальнейшего развития бизнеса.

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Другой момент, который индейцы поняли, что на их землях, можно эксклюзивно строить казино. В обычном штате казино нет. А так как резервация не отвечает американским законам, то казино там — очень даже вероятно. Потому индейцы заключают договор с какими-то желающими вложить деньги и заработать о стройке казино на их землях. Владельцы всегда сами индейцы, а прибыль делится в той пропорции как изначально заложили в договор. Причём отсудить это казино у индейцев невозможно — земля в резервации не может дробиться или переходить в руки иных владельцев, кроме самого племени. Потому отжать казино и земли в пользу какой то мафии, грубо говоря нереально.

Потому сегодня резервация, это добровольное желание индейца и его семьи, жить в ней. Именно добровольное, так как никто там не держит. Но жить там материально — на самом деле выгоднее.

Резервации есть разные. Есть более современные и умные, а есть как разбитые деревни посреди огромной долины. Умные резервации и хозяева, например строят вдоль шоссе туристический центр, ресторан, магазин, где можно любую муру выдать как традиционное индейское блюдо или продать какой-то камешек как амулет от всех болезней. И если когда-то европейцы везли индейцам и туземцам, колокольчики, зеркальце, погремушки, выменивая на деньги, то сейчас индейцы белым продают абсолютно тот же товар за большие деньги. Дети, например, не могут отойти от прилавков, где разложены различные полированные камешки и стекляшки. Им услужливо дают мешок, куда они набирают горстями этот каменный мусор и который потом обходится в 20-30$ за мешочек. Женщинам нравятся разные индейские кремы и мази, от всех недугов и болезней. Ну и также продукция ароматотерапии, что используется в домах. Мужики скупают брелоки из пуль, пивные кружки с индейскими мотивами, разную чеканку и т.д. И так на сотни тысяч долларов только один магазин. А если ещё и ресторан кормит чем-то рядом, выдавая за самое историческое блюдо, на всей местной территории, то тем более — деньги текут в карманы владельцев. И так по всей стране.

Потому вот к чему это пришло и к чему остальные резервации тоже стремятся. Времена поменялись и то, что имело место в 19м веке, давно кануло в лету.

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