Украина должна прислушаться к мнению европейских структур и национальных меньшинств внутри страны по поводу закона "Об образовании", заявил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Если мы избрали европейский путь, то и действовать нужно по-европейски Фото: ЕРА "Хочу акцентировать, что новый закон "Об образовании" также существенно улучшил условия по освоению государственного языка представителями национальных меньшинств. Твердо отстаивая свою позицию в диалоге с соседями (да, мы должны слышать мнение наших международных партнеров, Венецианской комиссии и, что главное, – самих меньшинств внутри страны), мы открыты для честного разговора, для диалога. И это правильно: если мы избрали европейский путь… то и действовать нужно по-европейски и обязательно прислушаться к голосу европейских структур", – сказал глава государства.9 марта со дня рождения Шевченко исполняется 204 года.После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходной период внедрения языковой статьи закона "Об образовании".16 февраля Сийярто настоял, что Украина должна приостановить действие документа и начать переговоры с закарпатскими венграми.Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что Венгрия политизирует ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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