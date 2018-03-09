|Европол возглавит председатель бельгийской полиции Катрин де Болле
|09.03.2018 13:17
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Женщина будет возглавлять Европол впервые в историиЕвропейская рада 8 марта утвердила голову бельгийской полиции Катрин де Болле в должности исполнительного директора Европола.
Фото: europol.europa.eu
Она вступит в должность 1 мая, когда истекает срок полномочий ее предшественника Роба Вайнрайта.
По сообщению на сайте Европола, де Болле выбрали из списка кандидатов, предложенного советом правления Европола.
Напомним, в июле 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым Верховная Рада ратифицировала соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом.
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