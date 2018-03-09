Европол возглавит председатель бельгийской полиции Катрин де Болле Женщина будет возглавлять Европол впервые в истории Европейская рада 8 марта утвердила голову бельгийской полиции Катрин де Болле в должности исполнительного директора Европола. Фото: europol.europa.eu Она вступит в должность 1 мая, когда истекает срок полномочий ее предшественника Роба Вайнрайта. По сообщению на сайте Европола, де Болле выбрали из списка кандидатов, предложенного советом правления Европола. Напомним, в июле 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым Верховная Рада ратифицировала соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом . Сотрудник Интерпола в Киеве похитил человека ради 100 тыс. гривен

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