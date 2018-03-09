ЕС готов соразмерно реагировать на протекционистские меры США

ЕС и США, которые являются естественными союзниками, должны работать вместе, чтобы бороться с нечестной торговой практикой, уничтожающей рабочие места, а не сражаться друг с другом, заявил в пятницу председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Решение президента США (об импортных пошлинах на сталь и алюминий - ИФ) разочаровывает, но ЕС будет внимательно следить за развитием событий, твердо и соразмерно реагировать ради защиты наших работников и промышленности", - написал глава Европарламента в своем "Твиттере".

Ранее в пятницу президент США Д.Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Он пояснил, что это решение вступит в силу примерно через 15 дней. На данном этапе оно не будет распространяться на Канаду и Мексику, с которыми в настоящее время ведутся переговоры по пересмотру условий соглашения о свободной торговле NAFTA. Кроме того, ранее он отмечал, что некий особый режим импорта может быть введен для Австралии.