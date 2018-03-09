При этом украинские власти должны добиться быстрого прогресса в решении нескольких вопросов

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два, информирует svodka.net.

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю», — сказал он.

Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.

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