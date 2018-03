var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4078; coreola.articleid = 235595; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4078] = 4078; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги
Дмитрий Тымчук



Блоги



Дмитрий Тымчук

Зачем Медведчук рискнул таким ценным кадром, как Рубан, которого холил и лелеял с 2014 года, чтобы вывезти партию оружия?

Дмитрий Тымчук
Народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление".

Зачем Медведчук рискнул таким ценным кадром, как Рубан, которого холил и лелеял с 2014 года, чтобы вывезти партию оружия?

Сегодня 13.18

Относительно задержания Рубана.Попытка Рубана провезти с Донбасса партию оружия, пресеченная СБУ, – это, непременно, маленькая победа над "пятой колонной", в данном случае – над "командой" Медведчука. Вопрос в том, для чего предназначалось это оружие и боеприпасы, и зачем Медведчук рискнул таким своим ценным кадром, как Рубан, которого он холил и лелеял с 2014 года, чтобы вывезти эту партию оружия именно сейчас.По данным группы ИС, ранее Рубан предпочитал для проникновения в "ЛДНР" и назад "кабаньи тропы" в обход блокпостов (по ним, кстати, и таскал в Донецк некоторых наших народных депутатов, "никак не связанных с Медведчуком").Однако в этот раз поперся через КПВВ – видимо, задача была срочной. Интересно также, что со стороны боевиков Рубан прошел "контроль" на блокпостах без проблем.Уверен, сейчас актуальны два вопроса – добиться ясности, для каких целей предназначался "груз", и сделать все возможное, чтобы Рубан вдруг "волей случая" не очутился на свободе. Источник: Дмитрий Тымчук / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора



