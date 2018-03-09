|Новости дня: Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко, Авакова, Яценюка и Турчинова
|09.03.2018 13:32
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По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации Президента и других зданий в правительственном квартале
Стало известно, что содержится в подозрении, предъявленном задержанному главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану, информирует svodka.net.
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Текст подозрения опубликовало интернет-издание «Страна».
Рубана подозревают в подготовке покушений на президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
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Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
В документе сказано, что Рубан решил совершить террористический акт «с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания «состояния хаоса», дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где действительно отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных миротворческих сил подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации Президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют.
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«Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства», – указано в сообщении о подозрении.
Как сообщали новости дня ранее, 8 марта стало известно о задержании главы «Офицерского корпуса» в контрольном пункте «Майорское» в Донецкой области. Сообщалось, что Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия с оккупированной территории.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.
Сегодня, 9 марта, Рубану будут избирать меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.