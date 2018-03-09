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"Земля". Тина Кароль презентовала клип. Видео
09.03.2018 13:33
Опубликован клип украинской певицы Тины Кароль на песню "Земля". Видео разместили на канале TinaKarol в YouTube. Героня ролика – девочка, которая переживает травму и "закапывает" свои секреты. Тина Кароль в ролике говорит, что в ее памяти осталось много детских травм, о которых она не говорит своей семье. Видео на песню "Земля" стало частью фильма "Интонации". Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Тина Кароль презентовала клип о детских травмах Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook видео Видео: TinaKarol / YouTube

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