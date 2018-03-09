Опубликован клип украинской певицы Тины Кароль на песню "Земля".
Видео разместили на канале TinaKarol в YouTube. Героня ролика –
девочка, которая переживает травму и "закапывает" свои секреты.
Тина Кароль в ролике говорит, что в ее памяти осталось много
детских травм, о которых она не говорит своей семье. Видео на песню
"Земля" стало частью фильма "Интонации". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Тина Кароль презентовала
клип о детских травмах Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook видео
Видео:
TinaKarol / YouTube