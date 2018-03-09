|Избиение Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий
|09.03.2018 13:33
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На улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошла стычка.
Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей, передает пресс-служба полиции Киева.
«На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла драка, которую прекратили правоохранители», — говорится в сообщении.
После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщения от врачей тоже не поступали, добавили в полиции.
«Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли», — рассказали правоохранители.