Избиение Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий



На улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошла стычка. Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей, передает пресс-служба полиции Киева. «На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла драка, которую прекратили правоохранители», — говорится в сообщении. После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщения от врачей тоже не поступали, добавили в полиции. «Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли», — рассказали правоохранители. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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