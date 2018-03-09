Погода, Новости, загрузка...
Избиение Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий
09.03.2018 13:33
Избиение Левченко в Киеве: в полиции рассказали свою версию событий

На улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошла стычка.

Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей, передает пресс-служба полиции Киева.

«На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла драка, которую прекратили правоохранители», — говорится в сообщении.

После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Сообщения от врачей тоже не поступали, добавили в полиции.

«Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли», — рассказали правоохранители.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить